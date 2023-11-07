В ЛНР открыли центр юридической и психологической помощи участникам СВО

Помощь в центре смогут получить военнослужащие, ветераны боевых действий, военные, уволившиеся со службы, а также члены их семей

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Центр психологической и юридической помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей открылся в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"Сегодня открыли в Луганске Центр психологической и юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Центр будет работать в тесном взаимодействии с луганским филиалом фонда "Защитники Отечества", региональным координационным штабом Комитета семей воинов Отечества и проектом "Донбасс: психология жизни", - написал он.

Пасечник рассказал, что помощь в центре смогут получить военнослужащие, ветераны боевых действий, военные, уволившиеся со службы, а также члены их семей.

По словам Пасечника, для реабилитации военных будут использоваться самые современные технологии. В центре установлены аппараты психофизиологической реабилитации российского производства - уникальная методика позволит эффективно восстанавливать нарушенные функции и улучшать состояние нервной системы без применения медикаментов.