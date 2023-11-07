В РФ в рамках операции "Нелегал-2023" выявили более 96 тыс. миграционных нарушений

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что в ходе мероприятия было принято более 15 тыс. решений о депортации нарушителей за пределы РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД выявили более 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и возбудили почти 4 тыс. уголовных дел в рамках федеральной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За время проведения оперативно-профилактической операции выявлено порядка 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории РФ и свыше 22 тыс. нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе мероприятия было принято более 15 тыс. решений о депортации нарушителей за пределы России, а также возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел по факту незаконной миграции, пересечения границы и оборота наркотиков и оружия. Кроме того, сотрудники МВД выявили 447 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

"Нелегал-2023" - мероприятие, организованное сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств - членов ОДКБ. Цель операции - принятие мер по стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов ОДКБ, решение практических задач по выявлению и пресечению нелегальной миграции, ликвидации каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории России. Операция проводилась в различных регионах Российской Федерации в два этапа - с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября.