Путин: фестиваль "Лучезарный ангел" продвигает талантливые фильмы о вечных ценностях

По словам президента, фестиваль сохраняет и развивает уникальное гуманистическое, художественное наследие отечественного киноискусства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и лауреатам юбилейного, XX Международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел", который проходил в Москве с 1 по 7 ноября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественном закрытии юбилейного, XX Международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел", приуроченного к празднованию Дня народного единства. Отрадно, что нынешний кинофестиваль вновь прошел на высоком организационном и творческом уровне, убедительно продемонстрировал свою востребованность, стал значимым событием в общественной, культурной жизни нашей страны, других государств", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что фестиваль сохраняет и развивает уникальное гуманистическое, художественное наследие отечественного киноискусства. Кроме того, добавил президент, он неизменно продвигает на большой экран талантливые киноленты, а также "щедро дарит зрителям богатейшую палитру ярких, самобытных работ, утверждающих непреходящие духовно-нравственные идеалы, ценности семьи, патриотизма, общественного согласия".

Путин поздравил лауреатов кинофестиваля, а гостям мероприятия пожелал осуществления намеченных планов, вдохновения и всего наилучшего.

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" учрежден в 2003 году и приурочен ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери (4 ноября). С 2005 года "Лучезарный ангел" стал проводиться регулярно, в 2007 году кинофорум получил статус международного. Фонд социально-культурных инициатив является одним из организаторов благотворительного кинофестиваля.

В 2023 году на кинофестиваль было заявлено 395 фильмов из 20 стран, к участию в кинопоказах экспертами отборочной комиссии и духовного экспертного совета были допущены 152 киноленты из восьми стран (России, Белоруссии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана).