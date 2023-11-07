Порядка 1,5 тыс. педагогов Москвы участвуют в новом сезоне программы "Про.спорт"

В рамках программы они тренируются в 53 спортивных клубах образовательных учреждений и участвуют в соревнованиях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Участниками нового сезона программы "Про.спорт", в рамках которой сотрудники школ и колледжей могут тренироваться в 53 спортивных клубах образовательных учреждений в Москве, стали 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве для сотрудников школ и колледжей запустили новый сезон программы "Про.спорт". Ее участниками стали 1,5 тыс. учителей, директоров, их заместителей, педагогов дополнительного образования и других работников. В рамках программы они тренируются в 53 спортивных клубах образовательных учреждений и участвуют в соревнованиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам анкетирования сотрудников образовательных учреждений определены девять самых популярных видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание, шахматы, шашки и киберспорт. Занятия по ним участники могут посещать в любом из спортивных клубов образовательных организаций. Также для них регулярно будут проводить мастер-классы с известными спортсменами, товарищеские встречи и турниры. Сейчас желающие могут зарегистрироваться на соревнования по волейболу среди мужских и женских команд.