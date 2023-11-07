В Молдавии уволили одобрившего Холокост преподавателя лицея

Министерство образования и науки республики призвало других учителей "способствовать миру, толерантности, инклюзивности и уважению человеческого достоинства"

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Молдавии сообщило об увольнении преподавателя лицея в Кишиневе, который выразил на уроке сожаление, что Гитлер не довел до конца "хорошее дело по уничтожению евреев", сообщило молдавское издание Еnews.

"Министерство образования и науки сообщает об увольнении соответствующего преподавателя. Мы повторяем призыв к учителям способствовать миру, толерантности, инклюзивности и уважению человеческого достоинства. Учительница подала заявление добровольно, осознавая серьезность совершенных ею действий", - заявила государственный секретарь ведомства Валентина Олару.

Поступок преподавателя вызвал возмущение общественности, Еврейская община республики выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность произошедшим.

В то же время газета "Молдавские ведомости" разместила на прошлой неделе репортаж из государственного лицея "Траян" в Кишиневе, где вывесили стенд с портретом и высказываниями союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску, который был казнен за военные преступления по приговору румынского суда. В Молдавии при поддержке властей начали устанавливать памятники солдатам армии Антонеску. Министерство обороны республики выделяет для этих церемоний оркестр и почетный караул, отказываясь при этом отдавать такие же почести захоронениям советских воинов.

В годы Великой Отечественной войны оккупированную Молдавию и часть территории Украинской ССР между реками Днестр и Южный Буг Адольф Гитлер передал под управление союзных войск Антонеску. По данным историков, за годы войны здесь были депортированы около 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных, большинство из которых погибли. В 2005 году Бухарест под давлением международной общественности принес официальные извинения за эти преступления. Молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Также парламент страны объявил 27 января днем памяти жертв этой трагедии.