Ректор РАНХиГС заявил, что выставка "Россия" помогает молодежи определиться с профессией

Алексей Комиссаров отметил, что выставка - это прекрасная возможность посмотреть где-то изнутри, как выглядит работа тех или иных корпораций

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выставка-форум "Россия" дает возможность посмотреть, как выглядит работа представителей различных компаний и госслужащих, это помогает молодежи определиться с будущей сферой деятельности. Об этом в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

"Одна из главных проблем, с которой сталкиваются выпускники вузов, - то, как найти первое место работы", - отметил Комиссаров, также возглавляющий президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

По его словам, выставка - "прекрасная возможность посмотреть где-то изнутри, где-то со стороны то, как выглядит работа тех или иных корпораций, компаний, как выглядит работа правительства, что делают чиновники, что делают представители самых разных сфер". "И выбрать для себя что-то интересное, узнать о тех возможностях, которые есть, узнать о том, как можно себя реализовать, дальше делать шаги в этом направлении", - добавил ректор РАНХиГС.

Комиссаров признал, что в обществе существуют много клише и стереотипов в отношении чиновников. "На самом деле это крайне сложная работа, зачастую, к сожалению, неблагодарная работа. Но то, что делают те люди, которые сегодня работают в правительстве России, в Администрации президента, на самом деле это огромный созидательный труд", - резюмировал он, заметив, что выставка позволяет оценить, что было достигнуто в стране за последние десятилетия.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.