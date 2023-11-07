В Нижегородской области заключили брак 100-летний жених и 75-летняя невеста

Пара установила свадебный рекорд региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Нижегородский Дом бракосочетаний зарегистрировал брак 100-летнего Отара Дадишкилиани и 75-летней Татьяны Уколовой, сообщает пресс-служба главного управления ЗАГС региона.

"7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания зарегистрировали брак Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова. 21 августа 2023 года жених отметил свой 100-летний юбилей! Невесте - 75", - говорится в сообщении.

Это абсолютный свадебный рекорд для региона, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Дадишкилиани является заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Белоруссии, режиссером-постановщиком Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Его спектакли "Спартак", "Борис Годунов", "Летучая мышь", "Иван Сусанин", "Ханума" и "Русалка" знают многие нижегородцы. Уколова много лет проработала художником в нижегородском Доме актера.