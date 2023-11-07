"Татнефть" выплатила 4,5 млн рублей за ущерб из-за разлива нефтепродуктов в Татарстане

На тот момент площадь загрязнения оценивалась в 200 кв. м

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Татнефть" выплатила 4,5 млн рублей в качестве погашения ущерба, причиненного природе в результате разлива нефтепродуктов в районе трассы недалеко от детского лагеря "Солнечный" в Татарстане. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

В сентябре Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщало об обнаружении разлива технологической жидкости вдоль автодороги Альметьевск - Урсала в Альметьевском районе. На тот момент площадь загрязнения оценивалась в 200 кв. м.

"Из-за порыва трубопровода в почву попали нефтепродукты. Площадь загрязнения превысила 990 квадратных метров. Ущерб, причиненный окружающей среде, специалисты оценили более чем в 4,49 млн рублей. Эта сумма была предъявлена нарушителю", - написала Радионова.

Она добавила, что "в рамках досудебного урегулирования компания добровольно возместила вред природе в полном объеме".