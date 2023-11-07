Дом по реновации на Совхозной улице в Москве введут в эксплуатацию в 2024 году

Жилое здание будет состоять из четырех секций переменной этажности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации на Совхозной улице в столичном районе Люблино введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Люблино по адресу: Совхозная улица, дом 55, строение 1 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка. Новостройку возводят в шаговой доступности от станции метро "Люблино". Дойти до входа в подземку можно за 5-6 минут", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в ведомстве, жилое здание будет состоять из четырех секций переменной этажности. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка. Фасад дома выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерным кирпичом спокойных пастельных тонов: светло-бежевого и кремового, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь предусмотрено 322 квартиры (однокомнатных - 61, двухкомнатных - 242, трехкомнатных - 19). Четыре квартиры адаптируют для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи сделают нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Также в здании установят лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. В рамках благоустройства территории создадут комфортное и безопасное пространство. Во дворе разместятся четыре территории для отдыха, спортивная и детская площадки. На придомовой территории высадят крупномерные деревья, декоративные кустарники, многолетние цветы, уложат удобную сеть пешеходных дорожек", - заключили в департаменте строительства.