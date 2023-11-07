В дептрансе заявили, что число мотоциклистов на дорогах Москвы значительно снизилось

Большинство водителей уже завершили мотосезон

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Большинство мотоциклистов в Москве завершили сезон. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В среднем 1,7 тыс. мотоциклистов передвигались по Москве в октябре - это на 3,8 тыс. меньше, чем в летние месяцы. Большинство водителей уже завершили мотосезон", - говорится в публикации.

Там также отмечается, что перепады температуры, дождь и гололедица провоцируют ДТП, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется отложить поездки на мотоциклах до весны. "Просим всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и ответственными на дороге", - заключили в департаменте.