7 ноября, 17:02

Строительство аэропорта в КЧР планируется начать в 2024 году

В настоящее время Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют приступить к строительству первого в республике аэропорта в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе прямой линии с жителями республики.

"При той поддержке, которую <...> оказывает президент Владимир Владимирович Путин регионам РФ, в частности Карачаево-Черкесии, и при той поддержке, которую сегодня оказывает председатель правительства Михаил Мишустин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнем его строить. Надеюсь, что мы начнем строить его в следующем году", - сказал Темрезов.

В настоящее время Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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