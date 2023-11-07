Строительство аэропорта в КЧР планируется начать в 2024 году

В настоящее время Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют приступить к строительству первого в республике аэропорта в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе прямой линии с жителями республики.

"При той поддержке, которую <...> оказывает президент Владимир Владимирович Путин регионам РФ, в частности Карачаево-Черкесии, и при той поддержке, которую сегодня оказывает председатель правительства Михаил Мишустин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнем его строить. Надеюсь, что мы начнем строить его в следующем году", - сказал Темрезов.

В настоящее время Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта.