Фермеры Молдавии возобновят протесты, чтобы не допустить скупки земли за долги

Акции запланировали на 21 ноября

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Молдавские аграрии 21 ноября выйдут на антиправительственные протесты в связи с риском потерять свои земли, которые за долги намерены выкупить транснациональные компании. Об этом заявил на брифинге глава Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

"Фермеры выйдут на протест 21 ноября. Мы не можем говорить о развитии через год-два, сейчас мы говорим о том, что за месяц-два надо спасти аграриев. Иначе территории перейдут к двум-трем транснациональным компаниям", - сказал Слусарь после встречи аграриев с премьером Дорином Речаном и представителями Министерства сельского хозяйства. По его словам, на этой встрече "аграрии не услышали от властей конкретных обещаний помочь". Слусарь также сообщил, что большинство аграриев хотят приехать на протесты в Кишинев на своей сельхозтехнике.

В конце прошлого месяца аграрии потребовали у правительства, чтобы Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела мораторий на начисление штрафных санкций, взыскание долговых обязательств с малых и средних предприятий, которые занимаются производством зерновых и масленичных культур. Кроме того, они считают необходимым увеличить фонд развития сельского хозяйства до 3 млрд леев ($157 млн), а также ежегодно выделять на его финансирование не менее 4% от расходной части госбюджета.

Этим летом пострадавшие от падения цен на сельхозпродукцию фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Они сообщили, что многие хозяйства оказались на грани банкротства, так как не смогли восстановиться после засухи 2022 года. Также они требовали ограничить ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за 1 га, выплатить задолженности по субсидиям за 2022 год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива.

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил о планах правительства ограничить импорт зерновых с Украины, как это сделали несколько восточноевропейских стран. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого Боля заявил, что импорт украинского зерна не будут запрещать, так как ввозимые из соседней страны объемы невелики и не оказывают негативных последствий для местных фермеров. Взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам, пообещал он.