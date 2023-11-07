Строители начали возведение подземного этажа в детской поликлинике в Зеленограде

Она расчитана на 320 посещений

ТАСС, 7 ноября. Подземный этаж нового здания для детской поликлиники начали возводить в столичном Зеленограде. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новую поликлинику для детей на 320 посещений в смену строят в рамках реализации программы реновации в Зеленограде в районе Крюково. Сейчас на площадке идут активные работы: уже готова фундаментная плита, приступили к возведению стен подземного этажа здания. Новая поликлиника будет просторной - она разместится на площади порядка 5 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он добавил со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина, что объекты здравоохранения возводятся в столичных микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции.

По новому стандарту

"Поликлинику возводят в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Для жителей района в шаговой доступности появятся кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, отделение вакцинопрофилактики, откроются кабинеты дежурного врача, приема анализов, травматологический пункт, педиатрическое отделение", - заверили в департаменте строительства.

Отмечается, что общее цветовое решение фасадов будет соответствовать стандарту московских поликлиник.

"В медицинском учреждении сделают понятную навигацию, будет удобное зонирование помещений: кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные - на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже обустроят кафе, а для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми", - уточнили в пресс-службе.

Застройщиком выступает АНО "РСИ".