7 ноября, 17:08
Международная выставка-форум "Россия"

Журова: выставка "Россия" задумывалась для обычных людей, а не для высоких гостей

Как отметила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, у многих есть заблуждение, что на таком событии есть центральный день, на котором должны присутствовать все высокопоставленные лица

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ задумывалась в первую очередь для всех россиян, желающих ознакомиться с достижениями страны, а не для узкой группы высокопоставленных лиц. Такое мнение высказали ТАСС депутаты Госдумы, которые посетили выставку.

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Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, у многих людей есть заблуждение, что на таком событии есть центральный день, на котором должны присутствовать все высокопоставленные лица. "Эта выставка будет идти долго, будут меняться экспозиции и площадки. И она на 100% в первую очередь для людей, чтобы наши граждане гордились и знали, что происходит в наших регионах, потому что не каждый из них может объездить их все", - сказала Журова.

Депутат побывала на выставке 6 ноября и провела часовую лекцию в рамках мероприятия общества "Знание". "Побывав там, моим первым желанием было привести сюда своего сына и весь его класс. Потому что я хочу, чтобы они увидели эти достижения нашей страны и что у нас вообще происходит. Также отмечу большое количество интерактивов, которые были везде, и в павильонах, и на улице", - сказала Журова. Она добавила, что посетила бы выставку, даже не будучи приглашенной на какое-либо из ее мероприятий.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале тоже отметил, что выставка "задумана и сделана для обычных людей, а не VIP-посетителей". По его мнению, каждый, кому небезразлична жизнь страны, без труда может прийти и посетить выставку без всяких приглашений и пропусков.

По мнению члена комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Якубовского, выставка на ВДНХ является знаковым и грандиозным событием, на котором должен побывать каждый. "Это возможность увидеть нашу страну в рамках одной выставки, узнать, чем живут регионы, какие у них достижения и перспективы", - сказал он. "На сегодняшний день уже более 450 тыс. человек ее посетило. Цифры говорят сами за себя", - заключил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЖурова, Светлана СергеевнаХинштейн, Александр ЕвсеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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