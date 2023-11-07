В регионах Поволжья установится дождливая погода

В некоторых регионах дожди начались уже 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде дождей ожидаются на этой неделе в регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщили корреспондентам ТАСС в региональных ГУ МЧС и центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В некоторых регионах дожди начались уже 7 ноября. Так, по информации ГУ МЧС Татарстана, вечером 7 ноября и ночью 8 ноября на территории республики местами сохранится сильный дождь. В Ульяновске, как передает корреспондент ТАСС, сильный дождь начался во вторник утром. В связи с этим в регионе был объявлен желтый уровень опасности. На данный момент осадки прекратились, на улицах и во дворах образовались огромные лужи и грязь.

По данным кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди. Осадки в виде дождя местами ожидаются в среду и в Саратовской области. В Оренбургской области в среду ночью прогнозируется небольшой, умеренный дождь. Днем осадки прекратятся, установится облачная погода с прояснениями. В Чувашии небольшой дождь ожидается местами 9-10 ноября.

Видимость менее 500 м

Согласно прогнозам синоптиков, в нескольких регионах Поволжья ожидается туман. Например, в Саратовской области видимость составит 500 м и менее. Как сообщили в УГИБДД по региону, это может осложнить ситуацию на дороге. Водителей и пешеходов просят быть осторожными и внимательными.

Туман прогнозируется ночью и утром в восточных районах Оренбургской области. По информации ГУ МЧС региона, в связи с туманом увеличивается вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Возможно также увеличение количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

В Удмуртии ночью и утром 8 ноября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на синоптиков. ГУ МЧС по Башкирии также предупреждает о тумане на территории региона.

Тепло сохраняется

Несмотря на дождливую погоду, в большинстве регионов Приволжского федерального округа сохранится теплая погода. Как сообщили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), вторая неделя ноября в регионе будет очень теплой. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 5-6 градусов.

"В течение всей недели температура воздуха будет выше 0 градусов, установления снежного покрова не ожидается. Также в течение недели не будет и существенных осадков", - сказали в ГИС-центре.

По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике в ближайшие дни сохранится дождливая, но теплая погода. Так, в ночь на 9 ноября и днем 10 ноября прогнозируется до плюс двух-семи градусов тепла, 9 ноября в дневное время ожидается до плюс восьми градусов. В среду в Ульяновской области, согласно прогнозам синоптиков, ожидается до девяти градусов тепла.

В Кирове днем в среду воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. К пятнице станет немного прохладнее, столбик термометра опустится до плюс двух-четырех градусов. При этом на территории региона возможен дождь, переходящий в снег.