В Ленинградской области разработают проект противоаварийных работ в крепости "Корела"

Специалисты связывают необходимость незамедлительного проведения работ с подвижкой земельных насыпей и укреплений крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Проект противоаварийных работ в крепости "Корела" (Приозерский район Ленинградской области), которая является объектом культурного наследия федерального значения, будет в срочном порядке разработан региональным правительством. Специалисты связывают необходимость незамедлительного проведения работ с подвижкой земельных насыпей и укреплений крепости, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Зампред правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой дал поручение о незамедлительной разработке проекта противоаварийных работ в крепости "Корела" в связи с подвижкой земельных насыпей укреплений крепости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что специалисты по охране памятников связывают постепенное разрушение земельных укреплений крепости с особенностями ее ландшафта. В последний раз необходимость в проведении противоаварийных работ возникла в крепости в мае 2021 года. Тогда вывалился участок стены рядом со входной зоной. На этот раз, как отметил Владимир Цой, по завершении консервационных работ, предстоит разработать проектно-сметную документацию реставрации всех укреплений северного форпоста.

Крепость "Корела" была основана новгородцами в начале XIV века недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. В XVII веке после захвата шведами крепость, как и расположенный рядом город, получила название "Кексгольм", под которым впоследствии была возвращена в состав России. В 1948 году город был переименован в Приозерск. Здесь сохранились русские и шведские постройки, делающие "Корелу" объектом культурного наследия федерального значения.