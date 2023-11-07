Музейные комплексы появятся в Саур-Могиле в ДНР в 2024 году

Планируется подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по восстановлению 16 учреждений культуры

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики планируют на территории мемориального комплекса Саур-Могила и Шурф шахты № 4/4-бис построить новые музейные пространства в 2024 году. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

"При содействии Российского военно-исторического общества в 2023 году проведены работы по благоустройству мемориального комплекса Шурф шахты № 4/4-бис, а также выполнена вторая очередь по благоустройству мемориального комплекса Саур-Могила. В 2024 году на территории этих мемориалов планируется строительство музейных пространств", - сообщила Толстыкина.

Она добавила, что в следующем году планируется подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по восстановлению 16 учреждений культуры, которые входят в сферу управления Министерства культуры ДНР, и 135 муниципальных культурных объектов.

В 2023 году ремонтно-восстановительные работы проводятся на 74 объектах культуры в городах и районах ДНР. На сегодняшний день на 8 объектах работы выполнены в полном объеме, а на 43 их планируется завершить до конца текущего года.

Курган Саур-Могила на востоке ДНР стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои: это была одна из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинскими силовиками. Мемориал получил сильные повреждения.