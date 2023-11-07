ПсковГУ создал базу данных о работе вузов России в проекте "Без срока давности"

. С помощью информации из этой электронной площадки педагог любой школы может составить уроки и методические пособия по изучению Второй мировой войны

ПСКОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые опорного вуза Псковской области - Псковского государственного университета (ПсковГУ) создали первую общероссийскую базу данных по реализации в вузах страны федерального проекта "Без срока давности". С помощью информации из этой электронной площадки педагог любой школы может составить уроки и методические пособия по изучению Второй мировой войны, а ученые любых вузов смогут подготовить исследовательские статьи на основе представленных рассекреченных архивных документов, сообщили ТАСС в пресс-службе ПсковГУ.

Над созданием базы данных работала команда лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ. Для Псковской области тема сохранения достоверных сведений о событиях того времени имеет крайне важное значение. На территории региона в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей. Преднамеренно были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. - дети, а также более 377 тыс. военнопленных. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

"Специалисты ПсковГУ создали электронную базу данных по реализации проекта "Без срока давности" в вузах. Она получила название "Экспертно-аналитическое сопровождение реализации проекта "Без срока давности" в высших учебных заведениях". В базе данных контент можно использовать в образовательной, воспитательной и научной деятельности. В том числе для разработки школьных уроков, образовательных модулей по тематике Второй мировой войны, по патриотическому воспитанию молодежи, а также для написания научных статей и создания учебных изданий", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Существенная часть информации, которая содержится в базе данных, получена вузами на основе изучения рассекреченных архивных документов. Кроме того, этот ресурс содержит материалы о ходе реализации федерального проекта "Без срока давности" вузами России в сфере истории, архивного дела, филологии и поисковых движений.

"Проект содержит обширную базу файлов и документов, в которых содержатся аналитическое описание деятельности российских вузов по различным направлениям развития "Без срока давности". Это открытая база данных. Ее можно использовать в воспитательной, патриотической, исследовательской и образовательной деятельности. Этим ресурсом могут пользоваться все школы, вузы, исследовательские институты, а также органы госвласти. Тем самым сохраняются достоверные факты об истории страны и проводится патриотическое воспитание современного поколения", - рассказал ТАСС начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов.