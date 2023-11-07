Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии

Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" вручил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава КБР Казбек Коков вручил сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". <…> В условиях глобальных вызовов и продолжающейся агрессии в адрес России народам Кавказа и всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи", - написал он в своем телеграм-канале.

Орден является высшей наградой Кабардино-Балкарии. Коков отметил, что Адам Кадыров приехал в Нальчик вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Награждение сына орденом прокомментировал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. Он отметил, что Адам "воспримет такую оценку как аванс".

"Я всегда с особой теплотой воспринимаю братскую Кабардино-Балкарию. Да, у нас много общего, а народы двух регионов объединяют разные исторические периоды, включая и судьбоносные, когда во многих поколениях наши предки вместе переносили тягости и лишения", - отметил Кадыров.

Ранее 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили орден "За заслуги перед КЧР" и вторую по значимости награду в Татарстане орден "Дуслык".