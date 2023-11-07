В предместьях Гаваны у мемориала советского воина отметили годовщину Октябрьской революции

К памятному месту прибыли представители Революционных вооруженных сил карибской страны, кубинского Института дружбы народов, посольств России, Белоруссии, Казахстана, а также сотрудники военных атташатов нескольких государств, имеющих партнерские отношения с островом

ГАВАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная 106-й годовщине Октябрьской революции, состоялась у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны, сообщает корреспондент ТАСС.

К памятному месту прибыли представители Революционных вооруженных сил (РВС) карибской страны, кубинского Института дружбы народов, посольств России, Белоруссии, Казахстана, а также сотрудники военных атташатов нескольких государств, имеющих партнерские отношения с островом. Центральной частью церемонии стало возложение цветов к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе. Солдаты почетного караула установили у мемориала венки, после чего сотрудники дипмиссий оставили по цветку на каждой могиле советских воинов.

Выступая с речью после почтения памяти солдат, представитель РВС Виктор Рохо Рамос отметил особую роль СССР в помощи кубинцам. "Для Кубы это событие имеет особое значение. Достаточно вспомнить слова исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро о том, что она стала возможной именно потому, что гораздо раньше произошла Русская революция 1917 года. Мы никогда не забудем помощь и солидарность со стороны СССР", - сказал он.

Рохо Рамос отметил, что "человечество как никогда ранее сталкивается в опасностью и большими испытаниями, а политика американского империализма поставила под угрозу мир".

Памятник советскому воину в Гаване

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки было выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.

В 2020 году на территории мемориала был установлен памятник генералу Иссе Плиеву (1903-1979), который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе. Также была открыта памятная доска экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания.

Церемония возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста проходит в Гаване три раза в год - 23 февраля, 9 мая и 7 ноября.