Пациентка отсудила у стоматологии свыше 2 млн рублей в Волгоградской области

Иск был подан из-за некачественного оказания медицинских услуг

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Волжском взыскал со стоматологической клиники в пользу пациентки более 2 млн рублей за некачественное оказание медицинских услуг. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Решением Волжского городского суда Волгоградской области со стоматологической клиники в пользу Наталии З. взысканы: стоимость некачественно оказанных услуг - 756 720 рублей , неустойка - 756 720 рублей , компенсация морального вреда - 30 000 рублей, убытки - 84 620 рублей , штраф - 814 030 рублей , судебные расходы - 3 564 рублей ", - говорится в сообщении. Решение вступило в законную силу.

В пресс-службе уточнили, что иск к стоматологии от жительницы Волгоградского региона был подан из-за некачественного оказания медицинских услуг. Женщина указала, что еще в 2015 году она заключила с клиникой договор о предоставлении платных стоматологических услуг, общая стоимость которых составила более 750 тыс. рублей, а длительность лечения - 4 года 8 месяцев. При этом пациентка заявила в иске, что услуги были выполнены некачественно, из-за чего у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, временные пластмассовые коронки, установленные пациентке, не соответствовали клиническим рекомендациям при имеющемся диагнозе. Также было установлено, что при лечении в стоматологии применили физиотерапевтическую процедуру, которая была противопоказана.