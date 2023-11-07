МККК сообщил о ранении водителя грузовика с медицинскими материалами в Газе

Автоколонна из пяти грузовиков и двух автомобилей Красного Креста попала под обстрел во время доставки груза в больницы, в том числе в "Аль-Кудс"

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Автоколонна с медицинскими материалами для больницы в Газе попала во вторник под обстрел, в результате которого водитель одного из грузовиков был ранен. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

МККК "глубоко обеспокоен тем, что гуманитарная колонна попала под обстрел в Газе", говорится в сообщении. Комитет напомнил сторонам конфликта "об их обязанности в соответствии с гуманитарным правом всегда уважать и защищать гуманитарных работников". Автоколонна, состоявшая из пяти грузовиков и двух автомобилей Красного Креста, была обстреляна, когда доставляла медицинские материалы в больницы, в том числе в больницу "Аль-Кудс". Два грузовика получили повреждения. Водитель одной из машин получил легкие ранения, отметили в организации. После этого происшествия колонна изменила маршрут и доставила гуманитарный груз в больницу "Аш-Шифа".

Как заявил глава делегации МККК в Газе Уильям Шомбург, "это не те условия, при которых может работать гуманитарный персонал". "Мы находимся здесь, чтобы срочно доставлять помощь нуждающемуся гражданскому населению. Обеспечение того, чтобы жизненно необходимая помощь могла попасть в медицинские учреждения, это юридическая обязанность в соответствии с гуманитарным правом", - заключил он.