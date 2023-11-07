Народный фронт передал военным в зону спецоперации более 50 пикапов

Автомобили пойдут в основном в стрелковые полки, подчеркнули в организации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Народный фронт совместно с общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество" передал военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции (СВО), более 50 пикапов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Народный фронт передал военнослужащим - участникам СВО партию пикапов. Закупка и доставка вездеходов стали возможны благодаря меценатам из общественного движения "Здоровое Отечество". Это одна из самых крупных партий автомобилей "с конвейера", которые Народный фронт с партнерами отправлял для использования на передовой. Всего военным передали 55 пикапов, готовых к тяжелым фронтовым условиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что технические характеристики автомобилей позволяют использовать их для перевозки гуманитарных грузов, снарядов, а при необходимости для быстрой эвакуации личного состава. "Эти автомобили пойдут в основном в стрелковые полки, они сейчас как никогда нужны на передовой - не везде можно проехать "Уралами", а пикапы спокойно проезжают по полям, посадкам, бездорожью, чернозему. <…> На этих пикапах группы эвакуации будут вывозить раненых с передовой, поэтому такие машины нужны не только для перемещения личного состава, но и для спасения жизней", - отметил заместитель командира полка "Апостол" с позывным Ангел.

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, с начала года организация отправила военным на передовую порядка 600 машин. До конца декабря в организации планируют достичь показателя в 1 тыс. автомобилей.