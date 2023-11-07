Под Мурманском школьников перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

Как сообщил глава города Полярные Зори Максим Пухов, дистанционное обучение продлится до 12 ноября

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Школьников, студентов Полярнозоринского энергетического колледжа, а также детей, получающих допобразование, в городе Полярные Зори Мурманской области перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"До 12 ноября учащиеся школ, ПЭК (Полярнозоринского энергетического колледжа) и воспитанники учреждений дополнительного образования переведены на дистанционное обучение. Связано это с тем, что на сегодняшний день эпидемическая обстановка в зоне повышенной заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ среди детского населения", - написал Пухов.

Он пояснил, что с 12 октября пневмонией заболели 31 школьник и 1 учитель. Был зафиксирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. "На сегодняшний день в стационаре лечится от пневмонии 23 ребенка и 9 взрослых", - уточнил Пухов, отметив, что принятых мер достаточно для того, чтобы эпидемическая ситуация нормализовалась.

Полярные Зори - самый молодой город Мурманской области, расположен на юге региона. На 1 января 2023 года численность населения города составляла 14 тыс. человек. Основная отрасль промышленности - электроэнергетика.