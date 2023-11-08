В Праге прошла акция памяти израильтян, погибших при атаке ХАМАС

В ней приняли участие более 200 человек

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Акция памяти погибших и в поддержку похищенных в Израиле граждан при нападении боевиков палестинского радикального движения ХАМАС прошла на Вацлавской площади в центре Праги. Как сообщили журналистам представители полиции, в ней приняли участие более 200 активистов.

В акции памяти жертв атаки из сектора Газа, произошедшей месяц назад, приняли участие находящиеся в Праге израильтяне, а также выражавшие солидарность с Израилем жители Чехии и пребывающие в столице иностранные туристы. Над ними были подняты израильские флаги, которые также покрывали плечи многих из них. Десятки активистов держали в руках плакаты с именами и фотографиями людей, похищенных боевиками ХАМАС.

Акция продолжалась около часа и прошла в молчании. В центре размещались 20 сидевших на земле активистов, образовавших круг. Их руки были связаны веревками, глаза закрывали тряпичные повязки. Таким образом они выразили протест против действий ХАМАС и солидарность с заложниками.

Полиция проинформировала, что нарушений общественного порядка во время акции солидарности с Израилем зафиксировано не было. 1 ноября в чешской столице прошел митинг солидарности с Израилем, собравший около тысячи активистов. На нем выступили, в частности, премьер-министр Петр Фиала и члены правительства страны.