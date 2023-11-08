Путин обсудит с кабмином меры борьбы с онкологическими заболеваниями в России

Также на совещании поднимут и другие актуальные вопросы

МОСКВА, 8 ноябрь. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством, основной темой которого станут меры борьбы с онкологическими заболеваниями в стране.

С докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Помимо этого, как и всегда на совещаниях с кабмином, Путин обсудит и другие актуальные вопросы.

Глава государства уделяет особое внимание вопросам борьбы с раковыми заболеваниями в стране. Еще в 2018 году президент указывал, что онкозаболевания - это "одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения". Тогда же он сообщал, что на федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" был выделен 1 трлн рублей до 2024 года.

По итогам реализации программы в 2022 году одногодичная летальность пациентов с выявленными раковыми новообразованиями снизилась на 13,5% по сравнению с 2018 годом, а также на 5% увеличилась доля онкозаболеваний, которые выявляются на I-II стадиях.

В стране активно открываются новые медицинские организации, которые оказывают помощь больным раком. Как сообщал глава Минздрава, в этом году в России было запущено шесть онкоцентров и еще шесть будет введено в эксплуатацию до конца года.

Мурашко также указывал, что в России доступны все виды терапии. Так, например, за прошедшие три года на 50% увеличилось количество курсов химиотерапии, стала доступна фотонная терапия, установки для которой представлены в региональных онкоцентрах. Помимо этого, в Москве, Санкт-Петербурге и Димитровграде Ульяновской области стоят установки протонной терапии - за два года их прошли более 4 тыс. пациентов.

Путин регулярно уделяет внимание всему комплексу развития здравоохранения в стране. За 2023 год глава государства принял участие в открытии нескольких объектов здравоохранения и фармацевтических производств. Президент подчеркивал, что в России "большие планы по развитию здравоохранения, несмотря на те сложности, которые стране пытаются создать извне". Путин указывал, что все планы будут реализованы досрочно и "с опережением графика".