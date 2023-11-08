Дума заслушает главу МЧС и обсудит новые правила для кадрового резерва

Также депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект, уточняющий правила внеочередного предоставления жилых помещений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют заслушать информацию главы МЧС Александра Куренкова, обсудить проект о представлении кандидатом в кадровый резерв данных о доходах и рассмотреть проект о правилах внеочередного предоставления жилых помещений.

Глава МЧС выступит в рамках правительственного часа с информацией об эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законопроект о кандидатурах в федеральный кадровый резерв будет рассмотрен в первом чтении, президент России Владимир Путин внес его в Госдуму 14 октября. В закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предлагается внести изменения, по которым при рассмотрении вопроса о включении в федеральный кадровый резерв на гражданской службе гражданский служащий и гражданин, претендующие на включение в резерв, представляют в устанавливаемом президентом РФ порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения они должны будут предоставить и о членах своей семьи. Корреспондирующие поправки также предлагается внести в закон "О противодействии коррупции".

Положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв на гражданской службе, порядок его формирования и работы с ним, утверждается указом президента РФ, говорится в законопроекте. По действующему законодательству "федеральный кадровый резерв формируется федеральным государственным органом по управлению государственной службой для замещения должностей федеральной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп в порядке, определяемом президентом Российской Федерации". Согласно проекту, порядок проверки достоверности сведений о доходах претендентов на включение в федеральный кадровый резерв тоже будет устанавливаться главой государства.

Предоставление жилья

Законопроект, уточняющий правила внеочередного предоставления жилых помещений в случаях, когда жилье признано непригодным для проживания, будет рассмотрен депутатами в первом чтении. Правительство РФ внесло проект в Госдуму 15 сентября.

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ, изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Так, предлагается уточнить статью 57 и дополнить ее новым положением, в соответствии с которым гражданам, чье единственное жилое помещение признано непригодным для проживания, предоставляется другое жилое помещение по договорам социального найма вне очереди. Сейчас в законе указано, что признанное непригодным для проживания жилое помещение, которое находится в собственности у гражданина, не обязательно должно являться единственным.

Кроме того, уточняется статья 95, в которой предлагается прописать, что жилые помещения маневренного фонда предназначаются для временного проживания тем, у кого единственное жилое помещение стало непригодным в том числе в результате чрезвычайных обстоятельств. Сейчас в законе указано, что жилье из маневренного фонда предоставляется в случаях, когда жилое помещение стало непригодным только в результате чрезвычайных обстоятельств.