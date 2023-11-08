7 ноября, 21:05

В России могут ввести семейный сертификат на покупку автомобиля

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Предполагается, что на него смогут рассчитывать семьи после рождения ребенка, чей совокупный доход за предыдущий календарный год не превышает 3 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий порядок назначения молодой семье с ребенком сертификата на покупку автомобиля российского производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также
Работающим родителям из нуждающихся семей могут предоставить налоговые льготы

Депутаты разработали проект закона "О семейном сертификате на покупку автомобиля", в котором предложили прописать положения о порядке назначения семьям именного сертификата, позволяющего после рождения ребенка приобрести на выделенную сумму авто отечественного производства. Уточняется, что получить такой сертификат могут семьи с совокупным доходом, не превышающим 3 млн рублей за предыдущий календарный год.

В законопроекте также сказано, что номинальная стоимость семейного сертификата устанавливается в размере 1 млн рублей.

По мнению авторов, принятие законопроекта окажет положительное влияние на демографическое развитие страны и рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома. 

Теги:
РоссияНилов, Ярослав Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация