В России могут ввести семейный сертификат на покупку автомобиля

Предполагается, что на него смогут рассчитывать семьи после рождения ребенка, чей совокупный доход за предыдущий календарный год не превышает 3 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий порядок назначения молодой семье с ребенком сертификата на покупку автомобиля российского производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты разработали проект закона "О семейном сертификате на покупку автомобиля", в котором предложили прописать положения о порядке назначения семьям именного сертификата, позволяющего после рождения ребенка приобрести на выделенную сумму авто отечественного производства. Уточняется, что получить такой сертификат могут семьи с совокупным доходом, не превышающим 3 млн рублей за предыдущий календарный год.

В законопроекте также сказано, что номинальная стоимость семейного сертификата устанавливается в размере 1 млн рублей.

По мнению авторов, принятие законопроекта окажет положительное влияние на демографическое развитие страны и рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома.