Путин заявил, что РФ и Казахстан придают большое значение сохранению экосистемы Каспия

Президент России обратил внимание, что обе страны "уделяют природоохранной теме приоритетное внимание

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан придают большое значению природоохранной деятельности в Каспийском море, в частности, сохранению популяций редких видов животных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" в преддверии визита в Казахстан.

Глава российского государства привел в пример работу по сохранению экосистемы реки Урал. Для этого реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие мероприятия по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды.

"То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоема. Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности, каспийского тюленя и рыб - особенно осетровых", - сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что обе страны "уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках каспийской "пятерки". "Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие", - перечислил Путин.

"Каспий - наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится", - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, страны не забывают и об экономическом и логистическом потенциале реки Урал и Каспийского моря. "Планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок", - указал президент.