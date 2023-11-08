В Казахстане планируют открыть филиал РХТУ имени Менделеева в 2024 году

Вуз будет работать на базе Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Филиал Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева планируется открыть в 2024 году в Казахстане на базе Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"В Казахстане проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных высших учебных заведений технического профиля. <...> В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ имени Д. И. Менделеева на базе Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати", - сказал он.

По словам Токаева, тот факт, что студенты из Казахстана делают выбор в пользу обучения в российских вузах, свидетельствует об их востребованности и высоком образовательном потенциале.

Согласно межправительственным договоренностям России и Казахстана, с 2003 года правительство РФ выделяет образовательные гранты для обучения граждан республики в российских вузах. На территории Казахстана действуют филиалы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского авиационного института, Челябинского государственного университета и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В сентябре 2022 года были открыты филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в Алма-Ате и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау.