Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили

Оно было нарушено из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край) в среду возобновила работу, приостановленную из-за шторма в Татарском проливе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 05:00 8 ноября (21:00 мск, 7 ноября) паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - рассказали в управлении.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение в нескольких районах Сахалина на 6-7 ноября из-за дождя. Местами непогода нарушила энергоснабжение, в двух городских округах младшеклассников перевели на дистанционное обучение, были отменены авиарейсы на Кунашир (Курилы, Сахалинская область). Паромная переправа приостанавливала работу 6 ноября.