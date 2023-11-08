7 ноября, 23:47

В аэропорту Сахалина задержали 16 рейсов

Причиной задержки стала непогода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия в среду стали причиной задержки 16 рейсов на прилет и на вылет в Сахалинском международном аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Задержки по метеоусловиям", - сообщили там.

По информации табло аэропорта, задержаны рейсы по четырем направлениям: четыре рейса до Южно-Курильска (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) и обратно, четыре - до Александровска-Сахалинского (север Сахалина) и обратно, четыре - до Хабаровска и обратно, четыре - до Советской Гавани (Хабаровский край) и обратно. Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском не могут вылететь с 6 ноября. Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в пунктах прилета.

В Южно-Сахалинске установилась спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в утренние часы - плюс 4 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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