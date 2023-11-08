Кабмин не поддержал проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

В правительстве отметили, что принятие инициативы повлечет за собой негативное влияние на нормальный ход работы организаций и ИП в связи с необходимостью поиска работодателем сотрудников на период отсутствия таких работников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу ЛДПР о переводе многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовлен депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на заключение правительства в начале августа этого года. Документом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой нормой, согласно которой для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет рабочая неделя может продолжаться не более 32 часов в неделю.

В кабмине отметили, что принятие инициативы повлечет за собой негативное влияние на нормальный ход работы организаций и ИП в связи с необходимостью поиска работодателем сотрудников на период отсутствия таких работников. Кроме того, там уточнили, что на основе материалов к законопроекту не представляется возможным оценить социально-экономические последствия принятия соответствующих поправок.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - говорится в проекте отзыва.