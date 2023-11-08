Почти все бойцы на передовой, которых посетили священники, причастились

Главный военный священник в зоне спецоперации отец Дмитрий рассказал, что военнослужащие на линии боевого соприкосновения часто совершают церковные таинства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Таинство причастия совершили практически все бойцы, проходящие службу на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, которых посетили военные священники. Как рассказал ТАСС главный военный священник в зоне СВО отец Дмитрий, были случаи, когда причащать приходилось по 1 тыс. человек в день.

"Причастились практически все воины на линии соприкосновения, которых посетили священники. Стараемся не оставлять наших воинов без попечения, поэтому, как есть возможность, наши священники всегда рядом с нашими бойцами", - рассказал отец Дмитрий.

Он уточнил, что священники стараются как можно чаще выезжать на передовую. По его словам, военнослужащие на линии боевого соприкосновения часто совершают церковные таинства.

"Крестил воина Андрея в день святого Андрея Критского. Такое неслучайное совпадение. Были случаи, крестили по 80 человек, причащали более тысячи за день", - отметил отец Дмитрий.