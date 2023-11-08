На Камчатке количество осмотров пациентов выездными медбригадами выросло на 28%

Врачам удалось выявить более 2 тыс. патологий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 11 тыс. жителей из удаленных районов Камчатки осмотрели специалисты выездных медицинских бригад в 2023 году. Это на 28% больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Узкопрофильные медицинские специалисты осмотрели и проконсультировали свыше 11 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов, из них почти 8 тыс. - дети. Это на 28% превышает результаты прошлого года. Медикам в ходе выездных обследований удалось выявить более 2 тыс. патологий", - сообщили в профильном министерстве.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что в 2023 году на работу в медицинские учреждения края принято около 200 врачей. Проблему с дефицитом узкопрофильных специалистов в районах края власти Камчатки решают с помощью организации работы выездных медбригад.