В Сахалинской области прогнозируют приближение циклона

Он принесет дожди и мокрый снег

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в конце недели приход в Сахалинскую область еще одного циклона с осадками и ветром. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидается подход следующего циклона к концу недели", - рассказал собеседник агентства. Циклон принесет дожди в южную часть региона и мокрый снег - в северную.

Ранее сообщалось, что 6 ноября на Сахалин обрушился циклон с дождями и ветром. Непогода нарушила работу паромной переправы на материк и авиасообщение по нескольким направлениям, школьники в двух районах острова были переведены на дистанционное обучение. 8 ноября циклон переместился к северной группе Курильских островов (Сахалинская область) и югу Камчатки. Погода на Сахалине нормализовалась.