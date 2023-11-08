Регионы Енисейской Сибири на выставке "Россия" разыграют путевки по заповедным местам

Победители смогут увидеть достопримечательности Красноярского края, Хакасии и Тувы

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Красноярский край, Тува и Хакасия во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве разыграют среди посетителей путевки по достопримечательностям регионов, в том числе по буддийским местам и деревням староверов. Об этом ТАСС сообщили пресс-службы региональных правительств.

"21 ноября <…> между посетителями выставки разыграют путевки по туристскому маршруту "Тыва инкогнита". Маршрут состоит из 24 локаций в Кызыле и разных уголках Тувы. Победители посетят самые известные озера и горные вершины Тувы, познакомятся с сакральными буддийскими местами нашей республики, съездят в мараловодческое хозяйство и на чабанскую стоянку, полечатся у шаманов и побывают в гостях у православных староверов", - сообщили в правительстве Тувы.

Красноярский край на выставке разыграет путешествие на троих человек по достопримечательностям региона. "Победитель с семьей или друзьями <…> побывают в национальном парке "Красноярские столбы", отдохнут в фанпарке "Бобровый лог". <…> Поскольку за Красноярском закрепился статус "гастрономического центра", то финалом путешествия станет ужин в лучшем ресторане Сибири", - пояснили организаторы. Победителя выберут по итогам конкурса 18 ноября.

Республика Хакасия на выставке разыграет несколько путевок 16 и 21 ноября. Победители смогут посетить известные места Хакасии.

Самые посещаемые туристами места в регионах Енисейской Сибири - это природные и национальные парки ("Столбы", "Ергаки"), озера Тувы и Хакасии, а также Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС. Эти места в 2023 году посетило более 1 млн человек.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.