Трутнев сообщил о восстановлении 490 тыс. кв. м дорог в ДНР регионами Дальнего Востока

Как заявил вице-премьер РФ, также в новом регионе отремонтировали 70 социальных объектов

ТАСС, 8 ноября. Регионы Дальнего Востока, которые помогают в восстановлении инфраструктуры новых субъектов Российской Федерации, в текущем году отремонтировали 70 социальных объектов и 490 тыс. кв. м автомобильных дорог в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) заявил вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"В этом году к работе присоединились Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. <…> Две недели назад на освобожденных территориях удалось побывать. Проверили ход работ. В целом сделано уже немало. Восстановлено 45 школ, 20 детских садов, 5 больниц, 25 детских и спортивных площадок, 33,45 км водоводов, 490,4 тыс. кв. м дорог", - привел цифры вице-премьер.

Также, по его словам, было закуплено и передано местным властям 98 единиц автомобильной и специальной техники, 250 тонн гуманитарной помощи, более 5,8 тыс. детей были отправлены на летний оздоровительный отдых. Всего за субъектами Дальнего Востока закреплены девять населенных пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тыс. человек.

"Хочу всех глав регионов поблагодарить, знаю, этой работе вы уделяете большое внимание. Сами контролируете ход работ. Так будем работать и в будущем году", - сказал Трутнев.