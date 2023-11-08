В Приморье вновь ожидают циклон и ледяные дожи

Как сообщил Приморский гидрометцентр, на дорогах возможны снежный накат и гололедица

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр прогнозирует новые смешанные осадки в Приморье на четверг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, ожидаются в том числе и ледяные дожди.

"В ближайшие сутки Приморский край окажется под воздействием циклона. Практически повсеместно пройдут разнообразные осадки: снег, местами с дождем, ледяной дождь, на юге дождь, утром и днем сильные. Во многих районах образуются гололедные явления: налипания мокрого снега и гололед, на дорогах снежный накат и гололедица", - сообщили в пресс-службе.

Минимальная температура в регионе составит от минут 1 до минус 6 градусов, на северо-востоке и в континентальной части восточных районов - до минус 11 градусов. Максимальная температура на юго-востоке поднимется до плюс 12 градусов.

В понедельник-вторник в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя или обледенения. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. Из-за отключения света в особо пострадавших районах наблюдались перебои с отоплением.