В ЕАО возобновили движение междугородних автобусов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов между населенными пунктами Еврейской автономной области (ЕАО) возобновлено после улучшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В связи с улучшением погодных условий с 13:00 (06:00 мск) возобновляется движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Головино, Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Амурзет, Хабаровск - Биробиджан - Благовещенск", - говорится в сообщении.

Междугороднее движение пассажирского транспорта в ЕАО было закрыто накануне из-за снега и ветра скоростью до 28 метров в секунду.