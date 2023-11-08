Трутнев сообщил, что запас топлива для отопительного сезона в ДФО превышает 100%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запас твердого и жидкого топлива для отопительного сезона в регионах Дальнего Востока превышает 100%. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания совета Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

"Запас топлива в районах тоже достаточен: твердое топливо - 155%; жидкое топливо - 118%", - сказал Трутнев.

Полпред добавил, что в настоящее время отопительный сезон наступил во всех регионах Дальнего Востока. Готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда составляет почти 100%. "Цифры хорошие, но надо, чтобы за этими цифрами была реальная готовность, чтобы наши сети, наши котельные, скажем так, исправно отапливали жилые дома, социальные объекты, чтобы у людей не было проблем в этот зимний период", - сказал он.

Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщал, что отопительный сезон начался на территории 79 регионов. Уровень готовности также составляет почти 100%. Речь идет о 72 тыс. котельных, 165 тыс. км тепловых сетей, 706 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.