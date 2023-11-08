В Казахстане начали подключать сельские школы к интернету по технологии Starlink

Таким образом планируют подключить к сети 2 000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана в тестовом режиме подключили 10 сельских школ к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

"В октябре текущего года в тестовом режиме осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с. В целом, таким образом, к скоростному интернету планируется подключить 2 000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будут осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования", - говорится в сообщении.

Глава кабинета министров также напомнил, что по поручению президента Казахстана работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. "В этой связи премьер-министр обозначил необходимость оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Смаилов подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. "В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом", - добавили в правительстве.