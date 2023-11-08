8 ноября, 03:23

В Якутии учредили День национальных культур народов республики

Его будут отмечать ежегодно в первое воскресенье декабря

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня национальных культур народов республики, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Указ издан в целях сохранения и развития этнокультурного многообразия, укрепления традиционных ценностей и единства народов Якутии", - отметили в пресс-службе.

День национальных культур народов Якутии в 2023 году будет отмечаться 3 декабря.

Как уточнили в пресс-службе, идею учреждения праздника предложили лидеры национально-культурных объединений, казачества и конфессий республики. По данным властей региона, в Якутии живут и работают представители более 130 национальностей.

Ранее глава региона Николаев отмечал, что учреждение Дня национальных культур народов связано с укреплением общероссийской гражданской идентичности и направлено на исполнение указа президента России Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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