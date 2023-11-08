В Саратовской области планируют внедрить ИИ для обработки сообщений граждан

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков, модерацию обращений уже перевели в автоматический режим

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют внедрить искусственный интеллект (ИИ), чтобы обрабатывать электронные сообщения граждан для предоставления обратной связи. Сейчас этот процесс уже начали переводить в автоматический режим, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"Минцифры РФ дало нам такое право как пилотному региону, мы начали пробовать. За время работы Платформы обратной связи накоплен достаточно большой опыт по отработке сообщений граждан и массив данных. На их основе модерация сообщений теперь проводится автоматически. Первый шаг на пути к искусственному интеллекту! Ранее в этом были задействованы люди", - сказал Старков.

Министр пояснил, что в дальнейшем систему можно будет научить анализировать сообщения, фото- и видеоматериалы, которые присылают местные жители. Например, фотографии открытого люка, пробоин в асфальте, не вывезенного мусора. Далее нейросеть будет направлять сообщение в нужное ведомство или учреждение, где займутся решением вопроса.

"На данный момент у нас назначен специальный человек, который проверяет, правильно ли система распознала, куда адресовать сообщение. Можно сказать, занимается постмодерацией", - отметил Старков.

Проект "Цифровая платформа обратной связи" реализуется с 2020 года в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Она позволяет быстро реагировать на проблемные вопросы, аккумулировать предложения населения, принимать управленческие решения с учетом мнения общества. По словам собеседника агентства, с 2020 года в платформу поступило более 156 тыс. сообщений от жителей Саратовской области, из них более 76% были рассмотрены в ускоренном порядке - от 3 до 10 дней. Чаще всего граждан волновали вопросы вакцинации или лечения от коронавируса, автомобильные дороги, многоквартирные дома.