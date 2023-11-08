8 ноября, 04:00

В Забайкалье участок трассы "Байкал" перекрыли для фур и автобусов

Меру ввели из-за непогоды

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Байкал" длиной почти 150 км временно перекрыли для движения большегрузов и автобусов. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"С 12:00 (06:00 мск) ограничено движение для грузового транспорта и пассажирских автобусов с 719-го по 867-й км в Петров-Забайкальском районе федеральной трассы "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита в связи с выпадением осадков и образованием гололедицы", - говорится в сообщении.

Ориентировочно ограничение движения будет действовать два часа, однако оно может быть изменено по погодным условиям.

Днем ранее на этом участке также перекрывали движение для большегрузного и пассажирского транспорта. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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