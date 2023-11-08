Роспотребнадзор не выявил радиационного заражения в приморской рыбе

Как уточнили в управлении, специалисты проверяют всю рыбу, которая попадает в регион

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не выявляет радиационного заражения в проходящей через регион рыбе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг и исследования уровня радиоактивности в рыбе и морепродуктах после сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1". Положительных находок нет", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идет о рыбе из любой части Тихого океана, которая попадает в Приморский край, а также об импортируемой продукции из других стран.

2 ноября компания Tokyo Electric Power, оператор японской АЭС "Фукусима-1", объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Решение Токио о сбросе воды в океан вызвало реакцию ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.