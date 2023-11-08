В Приморье провели первую на Дальнем Востоке олимпиаду по детской хирургии

В ней приняли участие более 80 молодых врачей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Первая на Дальнем Востоке олимпиада по детской хирургии прошла в Приморье на базе школы медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Более 80 молодых врачей приняли участие в I Дальневосточной олимпиаде по детской хирургии, которая прошла в школе медицины Дальневосточного федерального университета. По итогам мероприятия определились три лучшие хирургические бригады. В числе победителей оказались и представители ДВФУ - команда клуба оперативной хирургии D VINCI заняла второе место. Участие в олимпиаде приняли пять команд из вузов Дальневосточного федерального округа - ДВФУ, Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА), Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), Северо-восточного федерального университета (СВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ)", - говорится в сообщении.

Два дня для участников проходили испытания, посвященные каждому из разделов детской хирургии. В их числе вязание узлов, детская кардиохирургия, колоректальная и неонатальная хирургия, а также урология и трансплантология. Первое место заняли представители команды ДВГМУ из Хабаровска, третьими стали студенты из ТГМУ. Участники мероприятия отметили, что сочетание информативных лекций со сложными конкурсами позволило получить максимально разнообразный опыт и лучше понять особенности будущей профессии.

"Организаторы создали условия, которые позволили студентам оказаться словно в реальных операционных, в условиях стерильности оперблока. Многие очень волновались, конкурсы были серьезными. Например в комбинированной реваскуляризации головного мозга у детей необходимо было провести операцию на живой крысе не повредив артерии. В случае несчастного случая команда выбывала из конкурса и получала за него 0 баллов. Все как и в реальной обстановке, права на ошибку не было ни у кого", - рассказала капитан команды клуба оперативной хирургии D VINCI Полина Бабенко.

За ходом олимпиады наблюдали организаторы и идеологи мероприятия - директор Школы медицины ДВФУ Екатерина Двойникова и директор аккредитационного-симуляционного центра ДВФУ, хирург-онколог Роман Гончарук. Основная цель олимпиады - популяризация детской хирургии среди студентов медицинских вузов. Олимпиаду планируется проводить ежегодно.