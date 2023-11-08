В Москве около 600 пар поженились с 3 по 6 ноября

В частности, в День народного единства торжественные церемонии проходили в башне "Око", в усадьбе Васильчиковых и в доме торжеств "Сафиса"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 600 пар заключили брак в период празднования Дня народного единства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Многие столичные молодожены выбирают для заключения брака праздничные дни. В период с 3 по 6 ноября в Москве было создано около 600 новых семей, и мы ни на день не приостанавливали проведение торжественных церемоний. В День народного единства пожениться можно было на выездных площадках, там зарегистрировали свой союз около 60 пар. С 5 ноября церемонии бракосочетания в обычном режиме проходят во дворцах бракосочетания №1 и №4", - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, также в праздничные дни на выездных локациях парам вручали фирменные карты "Тройка", которые специально были выпущены к пятому сезону проекта по выездной регистрации брака "Новые адреса счастья". В День народного единства торжественные церемонии проходили в башне "Око", в усадьбе Васильчиковых, в доме торжеств "Сафиса" и в парке-отеле "Даниловский". На выездных локациях поженились около 60 пар.

С 8 ноября все столичные ЗАГСы работают в прежнем режиме. В Москве можно будет пожениться накануне Нового года, 31 декабря, и в январские праздники 2024 года. На 31 декабря еще можно подать заявление о заключении брака во Дворцы бракосочетания №1 и №4. В новом году 4 и 6 января можно будет вступить в брак во дворцах бракосочетания №4 и Шипиловском. На 5 и 7 января подача заявления о заключении брака уже доступна во дворцах бракосочетания №1 и Южное Бутово.

"Для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни "Москва-Сити", площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни", - напомнили в пресс-службе.