Из Хэйхэ в Благовещенск вывезли почти 200 россиян

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светланы Поповой, единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур

ТАСС, 8 ноября. Почти 200 россиян, которые не могли выехать из-за ухудшения гидрологической обстановки на Амуре, вывезли из Хэйхэ в Благовещенск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития и внешних связей.

"184 россиянина вывезли из КНР, 43 гражданина РФ отправилось в Китай. Перевозки осуществлялись российскими и китайскими судами", - сказали в пресс-службе.

Такое количество людей удалось перевезти за 7 ноября. За выходные из КНР было вывезено около 500 россиян. Число ожидающих отправки пока не уточняется.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светланы Поповой, единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке.

В летнюю навигацию пассажиров перевозили на теплоходах вместимостью около 200 человек. Сейчас навигация на реке закрыта, в период ледостава для преодоления Амура используют пумы (суда на воздушной подушке, СВП). Компания "Пассажирский порт "Амурассо", которая перевозит людей по Амуру, имеет только две пумы вместимостью 16 и 18 человек. В день российские СВП совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона.