В Японии оппозиция выступила против повышения зарплаты премьеру Кисиде

По мнению главы фракции КДП в парламенте Дзюна Адзуми, "на фоне нынешнего роста цен увеличение выплат премьеру и министрам его правительства не встретит понимания народа"

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, которая является ведущей силой оппозиции в стране, выступила против повышения зарплаты премьер-министру Фумио Кисиде, которое предлагает провести правительство. Об этом заявил журналистам в Токио глава фракции КДП в парламенте Дзюн Адзуми.

"Мы поддерживаем предложение о повышении зарплаты государственным служащим, - сказал он. - Однако на фоне нынешнего роста цен увеличение выплат премьеру и министрам его правительства не встретит понимания народа". Адзуми сообщил, что 10 ноября его фракция внесет в парламент законопроект о замораживании зарплат у всех членов кабинета.

Уже представленный на рассмотрение депутатов правительственный законопроект предусматривает повышение выплат премьер-министру Кисиде на 460 тыс. иен (чуть больше $3 тыс.) в год. Министрам их предлагают увеличить на 320 тыс. иен (около $2,1 тыс.) в год.

Зарплата премьер-министра Японии составляет чуть больше 3,3 млн иен (примерно $22 тыс.) в месяц. Заработная плата японского министра - 2,45 млн иен (около $16,3 тыс.) в месяц.